Je tomu rok, co začala efektivně platit směrnice MiFID II, která rozčeřila vody finančních trhů napříč Evropou. Mnoho obchodníků s cennými papíry a bank bude jistě spokojeno s tím, že "Rok 1" přežili, zřejmě zejména díky přechodné a dočasné benevolenci národních regulátorů, bez výraznější ztráty kytičky. Pro drobné investory, v České republice tradičně investující prakticky pouze do podílových fondů, se toho na první pohled s příchodem směrnice změnilo jen málo a většina z nich o ní zřejmě ještě ani neslyšela. Domnívám se nicméně, že největší překvapení spojené se směrnicí na drobné investory nejspíše teprve čeká, a to paradoxně až nyní, v lednu 2019.

MiFID II – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května

2014 o trzích finančních nástrojů. Směrnice je jednou z odpovědí Evropské unie na

globální finanční krizi z let 2007 a 2008 a na ni navazující otřesy ve světovém

hospodářství. Nový právní rámec představený Směrnicí má především posílit

ochranu investorů a zlepšit fungování finančních trhů, které by se měly stát

efektivnějšími, odolnějšími a transparentnějšími. Směrnice začala v Evropském

hospodářském prostoru efektivně platit od 3. ledna 2018.

Toto lednové překvapení pro investory zřejmě nebude příjemné, když většina těch drobných díky požadavkům nově zavedeným směrnicí nejspíše poprvé zjistí, kolik je vlastně investice do tak populárních podílových fondů stojí. Někdo může namítat, že již nyní je investor informován o vstupním poplatku, výstupním poplatku, poplatku za obhospodařování fondu či o celkové nákladovosti fondu prostřednictvím ukazatele TER. Ano, to je sice pravda, laik se nicméně zpravidla při zkoumání nákladů fondu zasekne u vstupního poplatku, který je jednoduše pochopitelný, a další náklady v podstatě neřeší.