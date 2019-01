Málokdy mě pohled na českou správu věcí veřejných dokáže dojmout. Většinou mě pobaví, rozlítostní, vyděsí, překvapí nebo naštve. Ale dojetí, to zažívám málokdy. Především ve chvílích, kdy vidím, jak si spousta lidí s dobrými úmysly a šlechetnými záměry nabíhá na vidle reality…

Minulý týden jsem přesně tento pocit měl, když jsem četl o tom, jak spousta lidí s dobrými úmysly hodlá připravit plán proměny České republiky v inovační velmoc. Dokonce zazněla i nádherná věta “Už to nadále nebude obraz země piva, hokeje nebo broušeného skla, ale země laserových paprsků, umělé inteligence či biotechnologií.”

Tak určitě.

Recept je snadný: Inovační velmoc rovná se sověty plus elektrifikace! Vlastně ne, promiňte, to byl jiný inovátor… Český recept na inovační velmoc rovná se zrychlené stavební povolení plus technická výuka na základních školách plus pět až sedm elitních vývojových center.

Tak určitě.

Autoři zmíněné strategie přiznávají, že “to tu už bylo v roce 2005”. Ale teď to bude jiné, teď bude jasně řečeno, kdo má jakou klíčovou oblast na starosti coby odpovědný manažer. Což je určitě fajn, jen člověka jímá divný pocit, že tím vlastně říkají, že ten první pokus, co nevyšel, neměl odpovědné manažery.

Řekněte si to se mnou ještě jednou a nahlas: “Stát vymyslel v roce 2005 inovační strategii, ale neměla odpovědné manažery.” Naštěstí na to celkem brzy přišli, takže nová strategie v roce 2019 už manažery mít bude! To se nám všem ulevilo. Tedy jen do následující věty: “Obvykle půjde o náměstky ministrů nebo členy vládní rady pro výzkum.” Nechci být lacině kousavý, ale - neměli to být manažeři? Naštěstí na to vše bude dohlížet premiér, takže to nemůže dopadnout špatně…

Zbytek strategie tak, jak je prezentována, je, promiňte mi tak ostrý odsudek, směs kargo kultu a obecných proklamací, nad kterou se vznáší slogan “Česko: země pro budoucnost”.