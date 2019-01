Na čtvrtek 19. ledna nelze zapomenout. Byl to pro mě nejsilnější zážitek toho podivuhodného týdne. Bylo mi devatenáct a s tisícovkami dalších lidí jsme na horní polovině Václaváku v jednu chvíli stáli obklíčeni policejními jednotkami a čekali, co bude následovat. Předešlý den proběhl v klidu, ale teď se zdálo, že se schyluje ke krvavé řežbě. Dav začal zpívat hymnu a ve mně se rozhostil zvláštní pokoj. Neopakovatelný pocit. Byl jsem si jistý, že pravda je na naší straně, ať se stane co se stane.

