Česká republika byla po mnoho let opakovaně chválena, a to i mezinárodně, za vyvážený přístup k protidrogové politice. Jde o tzv. harm reduction přístup, tedy eliminaci škod, nikoli posilování represe či kriminalizace lidí. Česká republika má díky této drogové politice jedno z nejnižších procent lidí na světě nakažených virem HIV a žloutenkou typu C mezi uživateli drog, stejně jako počet smrtelných předávkování (cca čtyři desítky z více než sedmi tisíc v EU).

Celý svět si totiž začíná uvědomovat, že svět bez drog nikdy nebude o tom, že utracené miliardy za policii a vězení pro uživatele sníží poptávku po návykových látkách. Na jednotlivé návykové látky se musí pohlížet z hlediska jejich společenské nebezpečnosti a zdravotních rizik. Například škodlivost konopí je prokazatelně nižší než u jiných legálních látek, jako je například alkohol.

A právě v těchto časech přichází na post české národní protidrogové koordinátorky na Úřadu vlády ČR nová úřednice s pochybnými znalostmi i zkušenostmi, která systematicky začíná otáčet kormidlo směrem, který tu byl před 15 lety a prokazatelně se neosvědčil.

Jarmila Vedralová se kriticky vyjadřuje například k pirátskému návrhu na regulaci pěstování konopí pro vlastní potřebu, který prošel rozsáhlou veřejnou konzultací a získal podporu laické i odborné veřejnosti. Například v prosincovém rozhovoru pro HN paní Vedralová uvádí, že neexistuje dostatek údajů ze zemí, kde byla legalizace zavedena. Na základě toho se odvolává pouze na Kanadu, která konopí legalizovala na podzim roku 2018. Přitom již v roce 2013 došlo k legalizaci v Uruguayi, v roce 2014 v americkém Coloradu a o rok později ve Washingtonu D. C. Již v roce 1976 upravilo Nizozemí možnost užívání konopí ve specializovaných prodejnách, tzv. coffee shopech, následkem čehož došlo ke snížení počtu trestných činů. Zároveň nikde nebyl zaznamenán nárůst počtu uživatelů.

Naopak je zde hodně čísel, která ukazují, co prohibice přináší – růst organizovaného zločinu, nekontrolovaný a nekontrolovatelný prodej právě dětem na černém trhu, obrovské daňové úniky, neschopnost pomoci obětem závislosti a jejich často zbytečná kriminalizace namísto léčby. V těchto všech souvislostech je náš návrh řízené regulace, který je v tuto chvíli zcela nekomerční, v souladu s tím, kam postupně kráčí řada států západních zemí.

Tato kariérní úřednice tedy nyní začíná podobné názory prezentovat jako odborné? To je podobné, jako kdybych se stal manažerem sítě nemocnic a nebyl doktor. Mohl bych v této situaci lidem radit, jak a čím se léčit? Jarmila Vedralová navíc byla ta, která měla na ministerstvu zdravotnictví na starost zavedení léčebného konopí v ČR. Jak si asi všichni pamatujeme, léčebné konopí bylo dlouhou dobu v ČR nedostupné, předražené a celý model byl pod vedením této paní nefunkční. Jménem Pirátské strany proto žádám, aby tyto a podobné názory nebyly vydávány jako názory odborné. Tímto způsobem totiž manipulují politickou debatu zvolených sněmovních zástupců a především matou veřejnost.

