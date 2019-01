Kdyby nás pronásleduje už od dětských a školních let. Kdyby všichni dělali to a to... – tak zněla nejapná otázka rodičů a pedagogů. Obzvláště pitomá byla školní verze "kdyby Novák skočil z okna, ty taky skočíš?", následovaná poníženým mlčením do kouta zahnaného prcka. Dítě bohužel nenapadne odpovědět, že kvůli přírodním zákonům nikdy všichni totéž současně dělat nebudou (nota bene Novák by stejně neskočil). Prostě to není často možné. Ani kvůli ekonomickým zákonům a možnostem.

Podle Světové meteorologické společnosti se zvýšila koncentrace CO 2 v roce 2017 proti z roku 2016 na „rekordní“ hodnotu, stálo v jednom periodiku. Nárůst přitom činil 5,4 promile! Je tedy pod běžnou chybou měření, nicméně protože je větší, je "rekordní". Když to tak půjde dál, pravil autor zasvěceně, bude v roce 2035 na hodnotě, která je limitní pro udržení průměrné teploty na Zemi pod dvěma stupni. Jenže Země je podle mne živý systém, který reaguje a snaží se udržet homeostázu, takže má šestnáct let na protiakce. Bohužel doufané vyhynutí těch brontosaurů, jako kdysi, je v nedohlednu.

Autorovi to však nestačí a píše dále. Opatření jsou snadná, protože vlády mají "dost síly, aby ovlivnily chování firem a domácností". Sice tak, že je dotlačí "do nových technologií nebo inovací těch současných". A perla nakonec: "Stačí, aby trh byl stabilní." Tři výroky, jeden horší než druhý. První nedokázal ani reálný socialismus, ani diktatury. Druhý je zbožným přáním, protože se neví, jaký dopad nové technologie a inovace budou globálně mít. Třetí je zlý sen – "stačí, aby zapršelo" je asi tak stejně pravdivé.