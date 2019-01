Dluhy a vymáhání pohledávek obecně patří v posledních letech k evergreenům české politické i mediální scény. Ať se nám to líbí, nebo ne, v průběhu času jsme si asi už všichni zvykli na to, že v této debatě za velké podpory neziskových organizací a celé řady politiků výrazně dominují prodlužnické tendence. A přestože v nedávné době došlo již k mnoha změnám, které naklonily váhy spravedlnosti zcela jednoznačně ve prospěch dlužníků, rozjetý vlak se nechce zastavit. Naopak. Kdo se odváží postavit se mu do cesty, je automaticky smeten jako součást "vymahačské lobby" nebo "byznysu s chudobou".

Není tomu tak dávno, kdy byli věřitelé považováni za chudáky, neboť šance na vymožení jejich práva se prakticky blížila nule. Z toho důvodu byli v roce 2001 zřízeni soudní exekutoři a v následujících letech proběhlo ještě několik dalších změn, které postavení věřitelů výrazně zlepšily. Nutno podotknout: možná až příliš výrazně. Štědrý advokátní tarif, absence regulace spotřebitelských úvěrů nebo nadužívání rozhodčích doložek jistě nebyl stav, který by adekvátně chránil jak práva věřitelů, tak dlužníků. Bylo tedy bezpochyby žádoucí tyto omyly minulosti napravit, což v posledních letech zajistilo přijetí hned celého balíku legislativních úprav.