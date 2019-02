Před rokem a pár dny byl prezidentem podruhé zvolen Miloš Zeman. Bylo to poměrně těsné (51,4 : 48,6 procenta), takže je namístě úvaha, co by dnes bylo jinak, kdyby se pár desítek tisíc lidí rozhodlo opačně a vyhrál Zemanův protikandidát Jiří Drahoš. Měli bychom jinou vládu? Zlepšila by se atmosféra ve společnosti? Nebo by se vlastně nic podstatného nezměnilo?

Sám Drahoš se do úvah pouštět nechce. "Nemám moc rád úvahy, co by kdyby. Z mého pohledu by toho bylo jinak opravdu hodně, ale každý to může označit za spekulace… Asi to nemá valný smysl, pro mě je důležité to, co dělám teď, tedy práce v Senátu, kde předsedám výboru pro vědu a vzdělávání, což považuji za klíčové," napsal v SMS zprávě.

Nechme tedy Drahoše předsedat a pokusme se na otázku, co by se dělo, kdyby seděl nikoli v Senátu, ale na Hradě, odpovědět svépomocí.

Nejprve připomeňme, že Drahoš v kampani tvrdil, že by z Andreje Babiše premiéra neudělal: "Andrej Babiš by ode mě uslyšel, že jako trestně stíhaný člověk by nemohl být jmenován premiérem," řekl Drahoš v prosinci 2017 České televizi. A dodal, že by nejmenoval ani vládu opřenou o komunisty.

Jak by to tedy dnes vypadalo, pokud by před rokem vyhrál?

"Vládu by pravděpodobně i za Drahošova prezidentství tvořily ANO a ČSSD, ale pozice Andreje Babiše by byla určitě mnohem vratší a možná by premiérem už teď byl někdo jiný," odpovídá politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Ale postupně: V první fázi by Babišova vláda nejspíš vznikla, i kdyby se Drahoš stavěl na hlavu. "Už v době prezidentské volby byl Andrej Babiš premiérem, byť bez důvěry sněmovny. A Miloš Zeman prohlásil, že pokud by prohrál, jmenoval by Babiše předsedou vlády podruhé ještě předtím, než by předal úřad Drahošovi. Tím by byly podle ústavy vyčerpány možnosti prezidenta a v případě, že by Babiš nedostal důvěru ani napodruhé, nastoupil by pokus předsedy sněmovny. Radek Vondráček by samozřejmě udělal to, co by řekl Babiš, a jmenoval by ho předsedou vlády i potřetí. A protože předčasné volby nikdo nechtěl, nakonec by se i za Drahošova prezidentství zřejmě stalo to, co v reálu: vznikla by vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů," vypočítává Kopeček.

V čem by tedy mohlo být dnes něco jinak? Podle Kopečka by problém mohl mít Babiš loni na podzim, kdy se rozjela aféra kolem "únosu" jeho syna na Krym a došlo k pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. "Pokud by byl prezidentem Drahoš, zřejmě by neřekl, že Babiše v případě vyslovení nedůvěry vládě opět podrží, jako to udělal Zeman. To by mohlo vést k tomu, že by ČSSD víc tlačila na odchod Babiše z premiérského křesla a jeho nahrazení někým jiným z hnutí ANO," říká politolog. Ovšem i kdyby se to stalo, současná vládní koalice by podle něj zřejmě vydržela.