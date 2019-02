Věděli jste, že 26 nejbohatších lidí na světě má v součtu stejný majetek jako celá chudší polovina lidstva? Tedy nějakých tři a půl miliardy lidí? Ale nebojte se, tohle nebude další z mnoha textů upozorňujících na zvětšující se rozdíly mezi superbohatými a námi ostatními.

Naopak bych rád upozornil, že už brzy to bude majetek 27 lidí. Jak to vím a proč se tak stane? To je jednoduché. Jmění toho nejbohatšího, Jeffa Bezose, se po jeho rozvodu pravděpodobně rozpůlí. Je to téměř jisté vzhledem k tomu, že Bezosovi nemají předmanželskou smlouvu, brali se rok předtím, než Jeff Bezos firmu založil, a jeho manželka mu při budování superúspěšného byznysu pomáhala.

Jeff Bezos je tak bohatý (jeho majetek se odhaduje na 135 miliard dolarů), že i poté, co ho vydělíme dvěma, to bude stačit na místo v první desítce nejbohatších. A nově se do této doposud pánské společnosti dostane žena, tedy Bezosova bývalá manželka. I tak se lze na momentálně mediálně nejsledovanější rozvod světa dívat.

Rozchod to měl být poklidný, skoro zamilovaný, pokud by tedy toto označení nebylo nepatřičné. Ale každopádně facebookový post, kterým ho zakladatel Amazonu oznámil, vzbudil pozornost tím, jak taktně a citlivě byl napsaný. Mnohé vdané ženy nepochybně vyčítavě říkaly svým manželům: "Četl jsi, jak ten Bezos píše hezky o své ženě? A to se s ní rozvádí. Tys o mně takhle hezky nemluvil, ani když jsme se brali!"

pic.twitter.com/Gb10BDb0x0 — Jeff Bezos (@JeffBezos) 9. ledna 2019

Jenomže pak se to začalo zamotávat.