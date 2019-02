S Kingdom Come: Deliverance jsem strávil více než 100 hodin. Jsem fanoušek. A nejsem jediný, koho oznámení o prodeji Kingdom Come překvapilo. Warhorse si svou existenci vydobylo díky tvrdohlavosti a přesvědčení Dana Vávry a Martina Klímy, že zvládnou vytvořit špičkovou hru zasazenou do realistického českého prostředí v době před husitskými válkami. Navzdory pochybnostem (i mým vlastním) se jim povedlo projekt dotáhnout do konce.

RAKUŠANÉ KOUPILI VÝVOJÁŘSKÉ STUDIO WARHORSE STUDIOS Čtěte zde

Pomohl v tom úspěch na Kickstarteru s milionem vybraných liber, ale hlavně stovky milionů korun, které do firmy vložil jediný investor, Zdeněk Bakala, který získal majetkový podíl ve výši 70 procent. Warhorse Studios tak měli do dnešního rána stejného majitele jako vydavatel Hospodářských novin.

Protože Bakala nechtěl zakládat herní impérium, využil možnost k povedenému exitu. Náklady na vývoj hry se vrátily záhy po jejím vydání. Milion prodaných kopií přinesl firmě zisk potřebný k zaplacení ztrát z předchozích let, kdy firma neměla téměř žádné příjmy, ale platila práci desítek programátorů a grafiků. Další prodeje, které za rok přidaly druhý milion kopií, už byly zjednodušeně řečeno čistý zisk.

Zisk z jedné hry měl podle původních deklarovaných plánů sloužit k zaplacení vývoje dalšího projektu, který firma zatím neoznámila, ale dá se předpokládat, že půjde o pokračování příběhu Jindřicha ze Skalice – Kingdom Come totiž končí přibližně ve dvou třetinách plánovaného vyprávění a pro nezávislé studio je jistější pokračovat v jednou úspěšném projektu než zkoušet něco úplně nového a znovu přesvědčovat veřejnost, že to bude stát za to.

Pro investora je ale po úspěšné hře jednodušší fungující studio prodat, když je o něj zájem. Druhý díl většinou bývá komerčně úspěšnější, ale v herní historii se najdou i výjimky. Zdeněk Bakala navíc už v uplynulých měsících prodal některé své investice v Česku, v listopadu za nezveřejněnou částku prodal budovu Fora Karlín, ke kterému patří i kancelářské prostory, v nichž sedí Warhorse Studios, a newsroom vydavatelství Economia.