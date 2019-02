Komunisté mají, jak známo, zpupnost v krvi, a současné vedení KSČM ji navíc dává maximálně na odiv. Čiší i z pátečního usnesení výkonného výboru, podle něhož má šéf partaje Vojtěch Filip sdělit premiéru Andreji Babišovi mimo jiné "výhrady k některým krokům, které… jsou v rozporu se zájmy občanů ČR". Během chystané schůzky příští týden má také vyřídit "návrh na společné jednání vedení KSČM a vedení ANO".

Takže bolševik už se zase pasuje na vykladače a obhájce národních zájmů? Nejen to, on už opět i kádruje, kteří ministři jsou černé ovce. O dálničním průšviháři Danu Ťokovi a Babišovu oblíbeném šéfovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi jen pár slov, ti nekříží zájmy Ruska ani Číny. Zato to schytal ministr zahraničí Tomáš Petříček za vstřícný přístup k Ukrajině nebo Guaidóově Venezuele. A "sodu" dostaly i bezpečnostní složky za varování před Huaweiem. Tady si Filip nebere servítky a šermuje "totální neschopností postavit se za historický odkaz českých občanů", "nevyhraněním se proti válečnému zločinci Banderovi", "rozporem s mezinárodním právem" nebo "přívěskem USA a jejich korporací".

Nechutné. Chtělo by se Babišovi popřát, ať si po schůzce s Filipem užije další směšné vykrucování, že KSČM nemá vliv na personální složení kabinetu. A vedení ANO ať si vychutná navržené společné zasedání s vedením KSČM. Tedy s pohrobky soudruhů, kteří tuto zemi na čtyřicet let proměnili v kolonii sovětského impéria. Což mimochodem bylo v příkrém rozporu se zájmy velké většiny občanů.

Je totiž především odpovědností Babiše a jeho hnutí, že se KSČM dostala do pozice, kdy má jako strana držící u moci menšinovou vládu vliv, který nelze přehlížet. Když v roce 2003 komunisté burcovali proti vstupu Česka do Evropské unie, byl jejich hlas naprosto marginální, přestože partaj měla s více než osmnáctiprocentním volebním výsledkem jedenačtyřicet poslanců. Tehdy ovšem žádnému demokratickému politikovi nechyběli. Dnes si KSČM s osmi procenty a patnácti poslanci může milostivě kontrolovat, jestli Babišova vláda plní jejích sedm programových podmínek!

Ona na odiv dávaná zpupnost komunistů ovšem zároveň prozrazuje, že Filipův tým parlamentních veteránů naštěstí víc zápasí o revoluční image u vlastních voličů než o skutečnou moc. Kritika ministrů ano, ale kdepak tlačit Babiše k personálním výměnám pod pohrůžkou vypovězení podpory vládě. Ťokovi, Vojtěchovi ani Petříčkovi pod ochranou ČSSD odvolání nehrozí. Jsme jen svědky zvláštní politické hry: Babišova vláda by nebyla bez komunistů, ale ani komunisté včetně Filipa by si bez Babiše nemohli tak vyskakovat. Aby symbióza fungovala, musí ji holt KSČM občas "oživit" nehoráznostmi, třeba na adresu Petříčkova prozápadního zahraničněpolitického kurzu.

