Co můžeme od nové důchodové komise, která má za sebou první zasedání, čekat? Určitě důraz na vyšší penze pro ženy a zlepšení podmínek pro fyzicky náročné profese. Jsou to důležité problémy, ale opravdu v nich netkví kořeny krize současného průběžného důchodového systému.

Co dál? Komise bude samozřejmě také "hledat" nové zdroje, které by měly financovat důchody. Už po seznamovacím zasedání komise se ale ukazuje, že na to, aby se našla shoda, je její složení až příliš různorodé. Tak různorodé, že prvním úkolem, který členové komise dostali, bylo vyplnit dotazník s otázkami, jak si představují úplně základní pojmy jako zásluhovost či spravedlnost ve světě penzí.

Komise teoreticky navazuje na práci předchozích komisí, ale fakticky není s promýšlením reformy ani na začátku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se navíc nechala slyšet, že nemá ráda slovo reforma. Takže se nedivme, že se té skutečné ani nedočkáme.

Co by těmi novými zdroji pro financování penzí mohlo být? Vyšší odvody? Už ty současné jsou v evropském srovnání vysoké. Zvyšování je maximálně tak recept na vytlačování zaměstnanců do sféry švarcsystému a k posílení šedé až černé (a tedy zaručeně nezdaněné) ekonomiky. A že by odvody platilo víc lidí než nyní? To žádná komise nezařídí, leda by vyzvala k masovému lákání cizinců do českých fabrik. Neprůchodné, nehledě na to, že i tyto posily by za čas také měly nárok na důchod.