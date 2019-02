Máme po Oscarech. Kouzlo nechtěného se vloudilo do této jednoduché věty – udílené Oscarů skončilo takovým způsobem, že se neodbytně vnucuje otázka, k čemu to bylo? Kdo vyhrál, není podstatné, jisté – podle článků o této akci – je, že umění a film to v žádném případě nebyly. Zvítězila politická korektnost, dnes místo tohoto výstižného označení máme celou přehršel jednotlivých komponent od rasismu přes xenofobii po #MeToo.

Za všechny ohlasy jeden výstižný perex: "Americká filmová akademie se poučila z minulých let a udělovala ceny napříč všemi odstíny pletí a ras. Slavnou sošku si domů letos odnáší historicky nejvyšší počet oceněných černošského, asijského, arabského a latinskoamerického původu, včetně žen." Líp se to nedá říct, "konec nadvlády bílých mužů" je taky hezký, ale moc přímočarý. Zatím, na všechno dojde. Je to asi rok, co jsem zaznamenal nárůst proklamace, že menšiny je třeba chránit. Do té doby se samozvaní napravovatelé společenských křivd zmohli na problematickou pozitivní diskriminaci, která přece jen příliš bije tím druhým slovem do očí. Tenkrát se propíral v médiích letní čas a postoj EU. Odpůrci se vytasili s ochranou menšin – problémy s letním časem má prý 20 procent lidí. Takže slabé je třeba chránit.