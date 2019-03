Pokud pustíte Huawei do soutěže na budování 5G sítí, zarazíme vám přísun informací tajných služeb, vzkázaly USA včera Německu. Ve zpravodajském světě jde o naprosto výjimečný krok. Jednak obsahem, jednak formou. Pokud se totiž nějaká země rozhodne, že její partner není moc spolehlivý a neměl by už jisté citlivé informace dostávat, moc to nevytrubuje, ale informační kohout pomalu a nenápadně utahuje. Americký krok je tak spíše vzkazem a apelem. Je to signál ukazující, jak se Američané na firmu Huawei dívají, byť nelze vyloučit, že svou roli hraje i současná obchodní válka mezi oběma velmocemi.

Spolupráce tajných služeb napříč kontinenty je v současnosti naprosto nezbytná. V době internetu a rychlého cestování nejde fungovat bez informací od "spřátelených služeb" (opravdu spřátelených, ne jako v případě StB, která v dokumentech o KGB mluvila výhradě jako o "přátelích"). Informace, kde se podezřelý pohyboval, s kým se stýkal a kam se právě chystá, putují dnes a denně po celém světě. A v případě USA a jejich zdrojů by se Německo ocitlo v těžké situaci.

Německo bude o bezpečnosti v souvislosti s čínskou firmou Huawei se Spojenými státy mluvit, ale bezpečnostní standardy si stanoví vlastní, reagovala vzápětí německá kancléřka Angela Merkelová. A její slova jsou pochopitelná. Těžko může jen poslušně kývnout a srazit paty. Alespoň navenek musí dát najevo svou samostatnost. Co ale bude s Huaweiem v Německu dále, se teprve uvidí. Je pravděpodobné, že se náhle objeví administrativní komplikace, které čínské firmě řádně zkomplikují život.

Vzkaz USA je ale také odpovědí pochybovačům v České republice, kteří kritizovali rozhodnutí Národního centra kybernetické bezpečnosti. To varovalo státní úřady právě před technologiemi od Huaweie.

Kritici se dožadovali vyjádření, odkud centrum vzalo podklady pro takové varování. A ačkoli se odpovědi nedočkali, je to víceméně jasné. Vychází z informací nějaké partnerské země, se kterou Česko úzce spolupracuje, a je už jedno, zda to byly Spojené státy nebo někdo jiný. Takové informace se ale nevytrubují, jen se využívají. Teď se ukazuje, že český krok nebyl jen plácnutím do vody.

