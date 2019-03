V úterý oznámí výsledky za loňský rok energetická společnosti ČEZ. Rok 2018 by měl ukázat stabilizaci hospodaření. Zajištěné ceny elektřiny se meziročně nezměnily a společnost zvedá výrobu v jaderných elektrárnách zpět na úrovně před objevením problémů s dokumentací. V distribuci se projevují zvýšené investice z poslední doby, klesající marže v maloobchodě firma vyrovnává expanzí v energetických službách.

Firma tak dělá svoje "domácí úkoly" a přes rostoucí nákladové tlaky by měl upravený čistý zisk růst. Stejně tak výhled na následující dva roky je dobrý. Ceny elektřiny budou postupně konvergovat k úrovním na burze, které jsou o třetinu vyšší. ČEZ by se tak mohl z třináctimiliardového dna časem vrátit k zisku okolo 25 miliard korun.

Cena akcií ČEZ ovšem stagnuje a klesají i obchodované objemy. Na jedné straně současní akcionáři nemají chuť prodávat firmu s dobrým výhledem zisku a solidní dividendou. Na druhou stranu potenciální investoři se nehrnou do titulu se slonem ve skříni, kterým je výstavba mamutích jaderných bloků. I se zárukami od státu by se taková investice při současných cenách elektřiny zdaleka nevyplatila.

Do zahájení výstavby v roce 2028 je ovšem daleko a pomoci by mohl například vývoj malých jednotek s výkonem do velikosti jednoho dukovanského bloku a náklady pod 50 miliard korun. S tendrem na výstavbu tak není kam spěchat.

