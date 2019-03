Vedení občanských demokratů nelze upřít odvahu. Vyloučit politika, který je bezpochyby nejznámější a nejvýraznější tváří strany, je velký risk. Ale s Václavem Klausem mladším to už opravdu nešlo. Je názorově úplně jinde než současná ODS a naplňuje přesně ty charakteristiky, které zmínil Petr Fiala v projevu na programové konferenci, když popisoval to, co se do názorové pestrosti strany už nevejde: “zpochybňování naší západní orientace, transatlantických spojenectví a závazků a více či méně nápadné koketování s východními autoritativními režimy”. V pragmaticky proevropské partaji Klaus mladší dlouhodobě vypadal spíš jako výsadkář od okamuristů. A tak není divu, že ho nakonec výkonná rada všemi hlasy vyloučila.

ODS rozhodla o vyloučení Klause mladšího, podle Fialy není loajální ke straně. Z Langera udělalo vedení opět jen řadového člena