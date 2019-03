Do dalšího měnověpolitického zasedání České národní banky zbývá necelý týden. Členům Bankovní rady tak od čtvrtka začala mediální karanténa. Poslední možnosti na vyjádření hned zkraje týdne využil jeden z nejvíce jestřábích členů Vojtěch Benda. Podle jeho slov současná ekonomická situace nabízí prostor až pro trojí zvýšení sazeb v průběhu letošního roku. Základní úroková sazba by se tak vyšplhala až na 2,50 procenta, což je hodnota blízká rovnovážné úrovni.

Slova Bendy pro trh nebyla překvapením, jelikož nepřinesla nové informace ani otočku v jeho dlouhodobě jestřábím pohledu. Mnohem podstatnější jsou pro trh vyjádření novějších či více holubičích členů. Toho se vzápětí ujal viceguvernér Marek Mora, který si letos dokáže představit nejvýše jedno zvýšení sazeb, ke kterému by navíc nemělo dojít na březnovém zasedání. Podle něj by nejprve měli nabýt jistoty, že česká ekonomika pouze zpomaluje a neřítí se do recese.