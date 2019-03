Penzijní komise, jejímž hlavním úkolem je srovnat penze žen a mužů, na svém pátečním jednání vybrala, o jakých variantách na změnu systému bude diskutovat do budoucna. Z původních ministerstvem práce rozpracovaných sedmi možností vyřadila nejen daňové asignace, ale také všechny možné přímé typy podpory. Asignace by fakticky zvýhodnily bohatší část populace (a snížily výběr do společné pokladny) a přímá podpora žen by byla napadnutelná kvůli diskriminaci mužů.

Zbývá proto společný vyměřovací základ partnerů, prodloužení vyloučené doby zápočtu důchodu a zavedení fiktivního vyměřovacího základu pro pečující osoby.

Ve všech případech musí komise zvážit všechna pro a proti. Podstatou je neubrat dnešním důchodcům (všechny navrhované změny se mají týkat až těch, co půjdou do penze někdy v budoucnosti) a přidat budoucím aniž by se jim poměrově k platu či mzdě snižovala penze. Hlavním cílem pak je, aby ženy, které mají kvůli dětem nižší příjmy, neměly také za trest i nižší penze, jak je tomu doposud.

Přestože komisi teprve čeká dlouhá debata s nejistým výsledkem, neznamená to, že neexistuje žádná zkušenost s navrhovanými opatřeními.

Společný vyměřovací základ

Dopady společného vyměřovacího základu spočítala v roce 2015 studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí s názvem "Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv".

Mimo jiné upozornila na to, že bude třeba brát do úvahy nejen běžné manželské soužití, ale také registrované partnerství či bydlení "bez papíru". A samozřejmě musí celý systém vzít do úvahy, že se lidé v průběhu života mohou i několikrát rozvést či oddat. I to je potřeba zohlednit při výpočtu penzí.