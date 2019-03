Moc je přelidněná politiky, kteří své voliče považují za zakomplexované, frustrované a nenávistné hlupáky. Čaputová je změna.

Země si vybrala klidný hlas, který apeluje na to důstojné, rozumné a spravedlivé, co v lidech je. Říká, že budoucnost nemusí být přeplněná nepřáteli národa, voláním po čistokrevné identitě, drobečky pro masy a tažením proti novinářům. Na cestu do paláce se nepotřebovala spolčit s fašisty nebo konspirátory.

Zuzana Čaputová je prezidentkou Slovenska. Žádná volba menšího zla. Ona je nadějí, že tu zdomácní nová politická kultura a že slušnost nebude v politice anomálií, za kterou děkujeme, jakoby to neměla být samozřejmost.

Moc je momentálně přelidněná politiky, kteří považují své voliče za zakomplexované, frustrované, nenávistné hlupáky. Proto si pro ně vymýšlejí nepřátele, živí v nich strach a malost a vedou je tímto směrem, neboť tak z voličů vytahují to nejnižší. Pro pár hlasů a pro své politické přežití.

Čaputová řekla vyprázdněnému populismu ne a národ ji řekl ano, protože věříme, že bude apelovat na odvahu, hrdost, soucit, moudrost, rozvahu, pokojnou sebejistotu, otevřenost a citlivost.

Čaputovou čeká hodně práce. Bude muset být protivahou těch, kteří jsou připravení osud Slovenska vyměnit za více let u moci. Zahodili všechny zábrany, už nehrají na evropskou orientaci ani na demokracii se vším, co k ní patří. Budou přísahat na odvary autokracie, která se maskuje za neliberální demokracie.

Prezidentka bude muset být pevně ukotvená a vysvětlovat, že demokracie je křehká, a poukazovat jasně na to, kdy ji ztrácíme.

Ti, co dnes v noci prohráli, vám budou říkat, že jste zmanipulovaní, budou přidávat na ostrosti jazyka a ukrajovat z demokracie. Jenže my dnes už víme, jakým směrem jsme vykročili z křižovatky, že jsme politiku, která chrání vyvolenou vrstvu, korumpuje, vydírá a pro svoje politické přežití obětuje budoucnost národa, odmítli.

Autorka Beata Balogová je šéfredaktorkou slovenského deníku SME.

Originální komentář naleznete zde.

