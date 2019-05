S nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu bychom si měli položit otázku, jakou Evropu si vlastně do budoucna přejeme. Pevně věřím, že příští generace Evropanů by měla žít na kontinentu, který je vnitřně soudržný a zároveň schopný konkurovat světu, na kontinentu, který je věrný svému odkazu vyváženého rozvoje a solidarity mezi jednotlivými státy i generacemi a zároveň podporuje inovace a podnikání. To vše potřebujeme nejen k zachování a dalšímu posilování vůdčí role Evropy ve světě, ale také k tomu, aby právě zde vznikala nová pracovní místa s vyšší

přidanou hodnotou.

Základním kamenem Evropské unie je přitom politika soudržnosti, jež podporuje sbližování životní úrovně v různých oblastech a zaručuje, že na cestě ke společenskému a hospodářskému pokroku nebude opomenut žádný z evropských regionů. Když byla v roce 1958 založena Evropská investiční banka (EIB), patřilo k jejím prvořadým cílům zvýšení životní úrovně obyvatel středomořských regionů, kupříkladu jižní Itálie – oblasti zvané též "Mezzogiorno".

Postupem času se záběr banky rozšířil i na další oblasti západní a jižní Evropy a význam programů na podporu soudržnosti dále vzrostl po posledních vlnách rozšiřování Evropské unie o státy střední a východní Evropy v letech 2004, 2007 a 2013. EIB jakožto finanční páka unie směruje každoročně přibližně 30 procent všech svých úvěrů do projektů zaměřených na hospodářskou konvergenci a vyvážený regionální rozvoj v celé Evropě. Soudržnost zůstane jedním z hlavních cílů politiky EU a EIB také v následujících letech.