Andrej Babiš má spoustu silných stránek, ale konzistence mezi ně nepatří. A v kampani před volbami do europarlamentu, kterou vede, jako by Evropská unie byla největším nepřítelem Česka, to demonstruje dokonale.

V rozhovoru pro HN premiér například říká, že chce zastavit unijní "šílenost" s elektromobily, které prý představují začátek konce evropského autoprůmyslu. Přitom jeho vlastní ministr životního prostředí Richard Brabec hlasoval v Bruselu pro návrh na snížení emisí aut, který automobilky fakticky nutí elektromobily vyrábět. Hle, bojujeme proti tomu, co jsme sami podpořili!