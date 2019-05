Niki Lauda, legendární závodník formule 1, o jehož smrti se svět v úterý dozvěděl, se do historie zapsal třemi mistrovskými tituly. Pro fanoušky je ale absolutním vrcholem jeho neuvěřitelně rychlý návrat k závodům poté, co při děsivé nehodě v Nürburgringu v srpnu 1976 ve svém Ferrari málem uhořel. Navzdory hlubokým a bolestivým popáleninám a nedoléčeným plicím, které vysoká teplota a toxické látky vážně poškodily, dokázal až do posledního závodu bojovat o obhajobu mistrovského titulu. Z rozhodujícího závodu pak dobrovolně odstoupil, protože podmínky na trati byly příliš nebezpečné. Stačilo mu přitom šesté místo, od titulu ho dělil jediný bod.

Gesto, které nemá v historii obdoby, pomohlo - stejně jako Laudova dobře zdokumentovaná nehoda na příliš nepřehledném "přírodním" Nürburgringu a jeho kampaň za lepší podmínky - změnit svět F1 a pohled na bezpečnost závodníků.

Pohádkový návrat dovršil další rok, kdy sérii suverénně vyhrál. O takových příbězích by se za starých časů vyprávěly legendy, dnes se o nich točí filmy - a ty pak publiku, které popisované události nepamatuje, připadají až neuvěřitelné.

Lauda svět udivil ještě jednou, když se po dlouhé pauze k nejprestižnějším závodům vrátil a v McLarenu znovu vítězil. Jeho souboj s týmovým kolegou Alanem Prostem je nezapomenutelný a zřejmě navždy zůstane i nejtěsnější.

Lauda, který si skvěle osvojil nastupující turbomotory, jež mu díky možnosti měnit plnící tlak a tím i výkon motoru daly další možnost kalkulovat a využít excelentní taktické schopnosti, šampionát vyhrál o půl bodu! (jeden závod se totiž výrazně zkracoval a bodové zisky dělily).

Následující rok tak z vrcholné série odcházel jako opravdová legenda.

Málokdo ale dnes ví, že cesta k formuli 1 pro Laudu vůbec nebyla hladká. V nižších sériích, které pro mladé závodníky sloužily jako logické stupínky, po nichž stoupají k vrcholu, totiž nezářil tolik jako jeho další draví konkurenti. Pro nejsilnější týmy proto rozhodně nebyl volbou, po které by lačně sáhly.