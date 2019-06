Informací je mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor.

Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Z těch slibovaných ohromných čínských investic se nám nějak staly spíš slovenské úvěry, zdá se.

- “Když jsem pak venku začal chodit, připadal jsem si strašně rozhoupaný a měl jsem určitou nejistotu v balanci ramen,” říká mladík, který žil dva týdny mimo skutečný svět.

- Jak zachránit kapitalismus? Dopředu říkám, že jasnou odpověď v článku nenajdete. Přesto je to určitě jeden z nejzajímavějších textů tohoto týdne. (Paywall).

- Trochu té domácí politiky si přece jen dáme. Tady je malý vhled do chronického dilematu kdysi velké, dnes uvadající ČSSD. To je strana, která vsadila na krátkodobý zisk (udržení svých lidí ve státní správě a dalších penězovodů) a stala se vládním partnerem ANO. A teď sklízí. Třeba totální propadák v eurovolbách. Zdá se, že její reprezentanti jsou kvůli tomu zmítáni nejasnostmi i v docela základních otázkách.

- Myslím, že tohle je začátek trendu, který (snad) brzy změní náš přístup k nakupování jídla. Vybudovali jsme si tu v devadesátkách silnou supermarketovou kulturu spotřeby potravin. Kvantita byla nejvíc. A udržujeme si ji pořád. Nicméně, teď to vypadá, že mladší a bohatší zákazníci tu kulturu mění. Začínají vytvářet pro řetězce a producenty potravin nepříjemný tlak na to, aby do těch krásných obalů balili jídlo vyráběné s větším ohledem na zvířata, která pojídáme.

- Časopis Vesmír nám odemkl článek o vesmíru. Je 20 let starý, ale psal ho Jiří Grygar. Pěkné víkendové čtení pro ty z nás, co si rádi čteme o věcech, kterým nerozumíme.

- Tento týden odešel Jiří Stránský, osobnost, která těžko snese srovnání. Doporučuju si přečíst cokoli o jeho životě. Protože jeho postoj a chování ve všech těch těžkých situacích, které zažil, jsou vážně úctyhodné. Našel jsem při té příležitosti tenhle docela sympatický článek z loňského roku. Jeho autoři navštívili Jiřího Stránského v jeho bytě a společně ve zprávách sledovali, jak Babiš domlouvá u komunistů podporu své vládě. Co si o tom myslel člověk, jehož se komunisti snažili zničit.

- Dataři z Českého rozhlasu popsali docela vyčerpávajícím způsobem, jak se to stalo, že je Česko takové žluté.

- A na závěr trochu legrace. Legrace, která možná sebrala Babišovi v eurovolbách procento hlasů a která jedné rozverné partičce vydělala něco přes milion. Tohle je Sejroška, hlavní tvář asi největšího příběhu letošních eurovoleb. Je fakt zábavná. Svým způsobem.

Přeji dobré čtení či sledování a dobrý víkend.

jk

