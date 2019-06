Na poslední květnový den nebude Andrej Babiš vzpomínat rád. Do Česka dorazil předběžný verdikt Evropské komise, ze kterého plyne, že Česko by mělo vrátit kvůli jeho střetu zájmů evropské dotace za bezmála půl miliardy korun. Audit konstatuje, že i když Babiš vložil svůj Agrofert do svěřenských fondů, dál ho fakticky ovládá. Má ekonomický zájem na dotacích a přitom je z pozice premiéra tím, kdo se podílí na nastavování dotačních pravidel a má vliv na realizaci evropského rozpočtu v Česku. Auditoři to formulují velmi tvrdě: “Pan Babiš se zpronevěřil nezávislému a objektivnímu výkonu svých funkcí.” Ať si Andrej Babiš tvrdí co chce, je to bezprecedentní situace. Premiér členské země EU je podezřelý, že se neoprávněně obohacuje z evropských peněz. Větší antireklamu na Česko asi vymyslet nelze.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru