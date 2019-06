Informací je mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor.

Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Jistojistě nejzásadnější událostí týdne jsou Babišovy audity a demonstrace proti premiérovi. BBC je označila za největší od zhroucení komunistické totality v roce 1989. A když to tak píše BBC, tak to tak bude vidět i svět. Tady v Česku je zase docela zajímavé, kdo vlastně na ty demonstrace chodí. A iRozhlas k tomu ve středu udělal docela pěknou věc. Dal protestujícím z Václaváku tváře a jména. A vůbec se nezdá, že by se tam scházela jen pražská kavárna.

- Přičemž nechci demonstrujícím kazit radost a tlumit jejich nadšení. Naopak. Ale aby ty protesty měly nějaký efekt, muselo by se prý v Česku sejít (nebo spíš pravidelně scházet) alespoň 370 tisíc lidí. Tvrdí to jeden docela zajímavý výzkum.

- A zde asi nejlepší shrnutí aktuální kauzy Babiš.

- Klimatickou změnu prožívají už i finančníci. Někteří. Což je důležité. Jakmile se totiž někde vyskytne velké množství peněz, věci se začnou hýbat.

- Jsou lidé, kteří to nevidí, ale projevy klimatické změny jsou už v Česku docela patrné. Jak napsal editor sociálních sítí České televize: "Spojení ,bory šumí´ bude brzy znít ve státní hymně až příliš optimisticky".

- Velmi zajímavý rozhovor například o tom, proč máme na účtech stále stejně nízké úroky, když ČNB ty své zvyšuje. (paywall)

- Tohle je sice text už z konce minulého týdne, ale je to text výrazný a od jedné z nejvýraznějších novinářek v zemi (a novinářů, nevím, jak to genderově napsat správně).

- Dobrý příběh ze seriálu našeho reportéra Martina Bibena “Hrdinové periferií”. (paywall)

- Hrdinové ještě jednou. Tohle je tip na čtení, který jsem si vypůjčil z mého oblíbeného newsletteru šéfredaktora FinMagu Michala Kašpárka. Je to o lidech, ke kterým mám tedy obrovský obdiv.

- A teď jedna on-line reportáž. Se zpožděním 75 let. Na tento týden připadlo pětasedmdesáté výročí D-Day a Sky News k tomu udělalo moc pěknou věc.

- K D-Day ještě jednou. Zde jeden legendární a unikátní pohled na tuhle výjimečnou událost.

- A na závěr ještě jednou historie. Velmi drsná. Právě skončila úspěšná minisérie HBO a SKY s jasným názvem Černobyl (nenarazil jsem na nikoho, komu by se to nelíbilo). Tak takhle to tehdy doopravdy vypadalo.

Přeji dobré čtení či sledování a dobrý víkend.

jk

