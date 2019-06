Na ve čtvrtek zemřelého Štěpána Popoviče v dobrém vzpomínají fanoušci fotbalových Teplic. Vždyť šlo o dlouholetého předsedu klubu, který přivedl silného zahraničního sponzora a byl u největších novodobých úspěchů žlutomodrých barev. Fotbalovému klubu z lázeňského města mohl pomoci díky tomu, že jako nomenklaturní komunista byl před převratem i po něm šéfem místních průmyslových podniků včetně obřího Sklo Unionu a klíčovou část podniku "dovedl do náruče" zahraničního vlastníka. Tím pomohl i ke stabilitě pracovních míst v regionu, pro který nebyla transformace 90. let vůbec snadná.

Do historie českého podnikání se ale Popovič nejviditelněji zapsal tím, že průmyslová firma, kterou řídil, poskytla v roce 1991 půjčku Petru Kellnerovi. Na tu dobu opravdu ohromnou.

Šlo o krok, který bez nadsázky pozměnil tok českých dějin. Bez peněz ze státního podniku by Kellner, tehdy prodejce japonských kopírek, nikdy nerozjel významný privatizační fond a na budoucí převzetí České pojišťovny, která ho katapultovala mezi miliardáře. Dala mu kapitál bez něhož by na další, tentokrát už světové tažení, jinak nemohl ani pomyslet. Nestal by se nejbohatším Čechem a nezískal by takový vliv na českou politiku, který se mu dnes z řady přesvědčivých důvodů navzdory jeho systematicky pěstované "neviditelnosti" připisuje.