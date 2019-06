Opoziční strany se odhodlaly ke dvěma krokům předem odsouzeným k nezdaru. Ve sněmovně chystají pokus o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. V Senátu pak návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Ani v jednom případě neexistuje sebemenší naděje na úspěch. Vláda má ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů, většina potřebná pro vyslovení nedůvěry se nenajde. S ústavní žalobou na Miloše Zemana je to podobné - musely by s ní souhlasit nejen tři pětiny senátorů ale i poslanců - a to je naprosto vyloučené.

