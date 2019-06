Zakladatel největší sociální sítě na světě Mark Zuckerberg měl minulý týden neobvyklou schůzku. Podle britského deníku The Guardian se setkal s Markem Carneyem, guvernérem Bank of England, tamní centrální banky. A zhruba ve stejném období měl schůzku i se zástupci amerického ministerstva financí. Důvodem neobvyklých schůzek byly plány Facebooku na vytvoření kryptoměny, která by mohla usnadnit zasílání peněz a nakupování nejen na samotné sociální síti, ale i jiných místech na internetu.

