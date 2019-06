Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat?

Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Tady v Praze panuje už delší dobu bytová krize. Z různých důvodů je tu bytů nedostatek, jsou cenově nedostupné i pro nadprůměrně vydělávající lidi a nájmy tu rostou do naprosto nesmyslných výšin. Když píšu “z různých důvodů”, myslím tím, že za to můžou také politici. Ti pražští i celostátní. A tohle by pro ně mohla být inspirace. I když poněkud kontroverzní, uznávám.

- Už jste napsali svému poslanci? Zkuste to. Schválně, co se stane.

- Když v USA rozhodl soud, že herbicid Roundup způsobuje rakovinu, pokoušeli jsme se v redakci zjistit, jestli a jak se užívají tyto glyfosáty na českých polích. A ono se to moc neví. Úřady v Česku nám poskytly jen výsledky několika málo namátkových kontrol v posledních letech. Nemáme tedy jistotu, že podobné jedy nejíme. Čímž se dostáváme k zajímavému střetu, který se odehrál na vlnách České rozhlasu Plus. Zemědělec tu říká, že bez chemie to nejde, vědec mu oponuje. No, já jsem si vítěze téhle debaty už vybral.

- Grónsko taje. Neobvykle rychle. (Paywall)

- Zde malé nahlédnutí do kulturního prostředí rodiny Babišových. Názor si prosím udělejte sami. Sám si na to netroufám.

- Lze se na to dívat různými způsoby. Jeden z nich je, že tato žena může jít až na dvacet let do vězení za záchranu lidi.

- A ještě jedna hrdinka. Příběh o tom, jak se žena v domácnosti rozhodla za heydrichiády zachránit československé parašutisty. (Odemčeno z Respektu)

- Pozor, ať to dnes nepřeženete se svým metabolickým výdejem. Jinak se začnete rozkládat.

- Je zjevné, že pro pevninskou Čínu znamená svoboda něco jiného než pro nás. Poměrně vážné obavy mají z tohoto sémantického rozporu i statisíce lidí v Hongkongu. Dějí se tam velké věci a zde je dobře vysvětleno, o co vlastně jde.

- I v Česku se neobvykle silně demonstruje. V neděli se má na Letenské pláni v Praze odehrát údajně největší politický protest od listopadu 1989. Tady si můžete poslechnout zajímavý rozhovor o tom, kdo vlastně jsou ti aktivisté, kteří dokázali dostat na náměstí po celém Česku desetitisíce lidí.

- Civilizace se řítí do kolapsu, další ekonomická krize se blíží, bude horší než ta předchozí a budeme se z ní dostávat mnohem déle... Ano, temný vizionář a egyptolog Miroslav Bárta znovu promluvil. (paywall)

- A na závěr pro inspiraci jeden tip na to, koho sledovat na českém twitteru. Tady se nejen dozvíte leccos zajímavého, ale také se zlepšíte v češtině. (Sebekriticky slibuji, že tam budu klikat alespoň jednou týdně.)

Dobrý poslech, dobré čtení a dobrý víkend.

jk

Související