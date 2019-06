Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat?

Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Povedl se nám tento týden, myslím, docela zajímavý projekt. Můžete skrz něj nakouknout do myšlenkového světa českých miliardářů. (paywall)

A dokonce jsme některé z nich přiměli, aby pro nás napsali, co si myslí o kapitalismu. Tohle jsou jejich dílka. Velmi zajímavé čtení. A aby nebylo, když třeba byznysman Jiří Šimáně napíše: "Pokud by někdo chtěl vymýšlet reformu kapitalismu, tak by měla vést k tomu, aby se neutralizovala ta obrovská moc, kterou dnes mají peníze.” To napsal miliardář. Chápete to? (odemčeno pro čtenáře tohoto newsletteru)

- Velmi doporučuju k přečtení pohled šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jaroslava Plesla na protesty proti Babišovi. Je v tom podle očekávání dost skepse, ale není to tak jedovaté a vulgární jako Jardův facebook. Hlavně je ale užitečné znát i tenhle pohled na věc.

- Tohle je zajímavá výzva. Schválně, jaké pořadí byste měli vy?

- Jak to vypadá, když Babišova vláda sepisuje veledůležitý zákon. (A rovnou prozraďme, že ho nesepisuje ani tak vláda jako spíš různí lobbisté).

- Mimochodem, s vládou je to možná nahnuté. Přesněji řečeno s její současnou podobou. ČSSD hrozí odchodem. Ale je to typická ČSSD, nerozhodá, nevýrazná, rozhádaná a neodvážná. Je docela možné, že z toho zase nebude nic. Tady taková malá hříčka od Alexandra Mitrofanova. Pořád platí, že pokud chcete rozumět ČSSD, vyplatí se číst tohoto autora.

- Co si jeho svátost Dalajláma myslí o Trumpovi? A o brexitu? A o migrantech do Evropy? A o atraktivních ženách?

- Máte velkou uhlíkovou stopu? Nejezte maso a nelétejte.

- A je tu další kritika Babiše. Tentokrát věcná, zemědělská. Tohle je velmi opomíjený rozměr současného premiéra. Bohužel.

- Ne pro každého bude tohle snadné čtení. Je to o rakovině, o tom jak v lidském těle funguje.

Budeme schopni jednou zaručeně zničit ekosystém nádorové buňky? „Já myslím, že nebudeme,“ říká přednosta Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Karel Smetana.

- Stačí jeden nenápadný dotační program a počet elektroaut prodaných v Česku se rázem zdvojnásobí.

- Zde velmi pozoruhodná sonda do světa Babišova spin doctora Marka Prchala. Je vyzrazeno mnohé soukromé, takže jestli je vám nemilé sledovat, jak se rodinné prádlo pere veřejně, neklikejte. Mám pro to velké pochopení.

- 37 °C. Za padesát let to může být běžné.

Dobré počasí, dobré čtení a dobrý víkend.

jk

