Kdyby si člověk udělal obrázek o dění v Evropské unii jen podle toho, co říká premiér Andrej Babiš (ANO), musel by si myslet, že Česko je spolu s ostatními státy visegrádské čtyřky pilířem unie, kolem něhož se všechno točí. Podle Babiše to byla právě V4, kdo zabránil tomu, aby se šéfem Evropské komise, klíčové bruselské instituce, stal socialistický kandidát, Nizozemec Frans Timmermans. Díky vetu V4 prý jeho kandidatura padla a místo něj je kandidátkou na tento post německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Zatímco Timmermans by byl pro Česko katastrofou, von der Leyenová je super, tvrdí Babiš. Pravdu má ale tak na půl, pokud vůbec.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru