- Facebooková kryptoměna Libra vyvolala pozdvižení. Dokonce i u amerického prezidenta Donalda Trumpa, který už nahlas zauvažoval (pokud to tak v jeho případě můžeme říct) o přísnější regulaci kryptoměn. Tady je docela zajímavý pohled na to, co může Libra způsobit.

- Pro a proti dalšímu jádru.

- A jádro ještě jednou, tentokrát podle Jiřího Hlavenky. Docela přísné.

- Zde malé avízo na akci, která bude stát za to. Dobrý nápad.

- Příběh “Anne Frankové” z pražské Ořechovky. Možná by to chtělo víc příběhů z tohoto období. Třeba bychom si pak lépe rozuměli.

- Má Andrej Babiš strach z Milionu chvilek pro demokracii? Vzejde z masových protestů na Václaváku a na Letné nová politická strana? Zajímavý díl podcastu Vinohradská 12 z dílny Českého rozhlasu.

- Tohle doporučuji přečíst každému, koho by třeba napadl ten šílený nápad podnikat v Česku ve velkém a s “podporou” státu.

- Krkonoše usychají.

- A znova sucho. Přičemž musím předeslat, že se zde v budoucnu objeví ještě mnohokrát. Protože je to za a) jeden z největších problémů současnosti a za b) jeden z největších problémů současnosti, který politici a úředníci neumí adekvátně řešit. (paywall)

- Tisíc korun na měsíc pro dítě. Nebo taky nic. Úplně obyčejně děsivá situace nemála samoživitel(ů)ek. Tohle se nedá odbýt ignorantským “měly si dát pozor na to, koho si berou”.

- Pokud jste ještě neviděli, tak tady jedna deprese z Ruska.

- Jedna z nejodvážnějších současných českých novinářek předává osobní svědectví o tom, jak vypadá migrace ze severu Afriky do Evropy.

- Nedosáhli jsme už náhodou maxima naší inteligence? Nebude lidstvo už jen víc a víc hloupé?

- S tímhle pánem vyšel tento týden rozhovor u nás v DVTV. Ale doporučuju velmi k přečtení i tenhle psaný rozhovor z června. Snad vám z toho nepůjde hlava kolem tak jako mně. Raději se po jeho přečtení ohmatejte, jestli vůbec jste.

- Dnešní Čína je i tohle. Děsivé. (video)

- A na závěr jeden tip, tentokrát ne na čtení, nýbrž k poslechu. Pokud třeba cestujete do prací a škol či kamkoli jinam se sluchátky na uší, tady můžete najít takřka nevyčerpatelný zdroj informací nebo i zábavy. (audio)

