Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat?Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě,, editora Hospodářských novin.- Co myslíte, že tento týden vyvolalo ve světě sociálních i jiných médií největší rozruch? Ne sucho ničící to, co budeme jíst. Ne informace o prezidentovi, který se chová jako..., který se chová podivně. Byla to zpráva o tom, kdo prý bude hrát nového Bonda. A je pozoruhodné, jak (špatně) ji téměř všechna média- Máte auto? A myslíte, že ho budete mít i v- Pozor! I porno je- Asi nejvíc písmen padlo tento týden na Karla Gotta. Slaví osmdesátiny a slaví je s ním zjevně celá země. Místy trochu nedobrovolně. Záplava "informací" o mistrovi je opravdu masivní.ale pohled ne zrovna oslavný. Ano, náš národní umělec je postava mírně řečeno rozporuplná.nejhorší přístup k novým bytům v Evropě. A nezdá se, že by to státní správa i samosprávy uměly (chtěly) řešit.- Jeden nápad na to, kdo by mohl být příštím. Máte vy nějaký?- Když už jsme u toho prezidenta, ten současný je prý “ničitel”. Což tak trochu tušíme. Alenám respektovaný odborník vysvětluje, proč je takový. (paywall)- Naprosto zrůdný. Psychiatra tady potřebuje státní zástupce a policisti.- Jestli jste někdy přemýšleli o tom, že byste zrušili klasickou televizi a platili si za nějakou internetovou, tak si raději přečtěte. Ono to tak jednoduché nebude.- Nejen Colours of Ostrava, nejen Mezi Ploty. Ije velmi zajímavé, ale celkem jistě tu dojde k řadě zmatení. Už proto, že klíčové slovo je tu “vyvlastnění”.- Co jsme my, Češi, vlastně zač? Jaká je naše biologická historie? A odkud přišli naši předkové? Zajímavýs archeogenetikem Jaromírem Benešem.- Nebude to trvat dlouho a satelity nás budoukdykoli a kdekoli. Docela děsivé.