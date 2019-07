"Vidím v dáli město veliké, jehož ulice budou rozkopané a pro chodce i auta naprosto neprostupné. Centrum bude toliko skanzenem, jehož zříti může pouze pěší pocestný." Kdyby bájná kněžna Libuše viděla skutečně do budoucnosti, svoji vizi o městě velikém by určitě upravila nějak takto.

Praha se totiž postupně pro Pražany stává místem, kde je život stále náročnější. A to nejen co se týká cen bydlení a služeb, ale vlastně i pohodlného žití. Ve chvíli, kdy musí město splnit nároky všech věkových kategorií (i v Praze žijí – naštěstí - děti i senioři) a také turistů, kteří samozřejmě přijedou obdivovat Pražský hrad, ale docela rádi by dělali i něco jiného, musí být výsledek nutně rozpačitý. A nevyhovující.