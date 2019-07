Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat?



Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Bojíte se Huaweie? Tady je možný důvod.



- Pokud zvládáte anglicky a máte chvíli čas, tohle je asi to nejlepší, co jsem u příležitosti jmenování Borise Johnsona novým britským premiérem četl. Bez přehánění.



- “Určité procento psychopatů bývá konstantou každé společnosti, ale měli bychom usilovat, aby tyto osobnosti neměly příliš velké pole působnosti. V současnosti ho mají."



"A přispívá k tomu tedy podle vás kapitalistické politické uspořádání, o kterém jsme mluvili?"



"Přispívá k tomu jakékoli prostředí, které sociálně úspěšným psychopatům nabízí lepší živnou půdu. Nejlepší živnou půdou se v současné době zřejmě stalo prostředí velkých finančních korporací."



Velmi zajímavý rozhovor s Františkem Koukolíkem.



- Ještě jedna zajímavá debata k ženskému Bondovi. Doporučuji nejen příspěvek, ale i diskuzi pod ním.



- Žijeme déle, ale ta část života, kdy jsme zdraví, je stále stejně dlouhá. Prodlužujeme jen tu nemocnou. Další zajímavá věc z datařské dílny Českého rozhlasu.



- Jedna otázka: Proč Ortel?



- Měli jsme tu pozoruhodný konflikt - velká Čína si stěžovala na malého primátora Prahy. Protože ten dává docela nepokrytě najevo, že se mu mimo jiné nelíbí, jak se Čína chová k Tibetu nebo Tchaj-wanu. To celé má i jeden výrazně ekonomický rozměr. Velká města všude po Evropě se v posledních letech mocně snaží přilákat a udržet si čínské turisty. Číňanů je hodně a vozí hodně peněz. Jenže, opravdu bychom o to měli tolik stát?



- V Portugalsku se bydlení stalo právem. Zajímavá událost pro ty z nás, kteří se snaží bydlet v Praze.



- Možná nefandíte Slávii, možná nemáte rádi pana Tvrdíka, možná jste sparťani. Ale tohle je na poměry českého fotbalu docela unikátní dílko. Velmi zajímavý pohled do zákulisí českého velkoklubu.



- Václav Klaus kdysi tvrdil, že se nějakého globálního oteplování vůbec nemusíme bát, protože on na jedné své cestě letěl přes Grónsko a to bylo podle něj zelené a bez ledu už za časů Vikingů, tedy zde k oteplení nemohl přispět člověk. Řekněme si rovnou, náš exprezident tehdy říkal pěkné nesmysly. Tady se můžete dozvědět proč.



- O tomhle snad lze říct jediné: bizár.



- Pravicové strany se v Česku (ne)spojují už spoustu let. Vždy je to napadne, když je porazí levice nebo teď nově populistický Babiš. Nebo, když se podívají na politickou mapu a zjistí, je jich moc a jsou takhle jednotlivě příliš malé. Tenhle plán ale vypadá už docela reálně. Už to nejsou nulové šance, ale třeba pětiprocentní. Nesmějte se, i to je na místní poměry velký úspěch.



- Víte, co děláte se svým mobilem? Seznam to ví.



- Čeští Vietnamci digitalizovali tržnici Sapa, teď chtějí postavit evropskou Alibabu. Zajímavý příběh.



- A na závěr jedna legrácka. Co se stane na internetu za jednu sekundu?



Dobré čtení, dobrý poslech a dobrý víkend.

jk

