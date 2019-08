Před vyvrcholením oslav přistání Apolla 11 na Měsíci napsala Anna Durnová pro HN esej, ve které přibližuje dvojí úhel pohledu na úspěch americké vynalézavosti konce 60. let. Tehdy velká část veřejnosti kypěla nadšením nad fantastickými cíli, kterých se Amerika chystala dosáhnout, zatímco jiná část společnosti si kladla otázku, zda by nebylo příhodnější peníze investovat například do potírání chudoby.

Kritici často poukazovali na klukovské sny bílých mužů, které stály v popředí důležitějších společenských problémů. Ve skutečnosti právě Apollo bylo koncem těchto snů. Bylo jedním z úspěšných projektů, jak bojovat s chudobou a dalšími společenskými problémy. Země nyní potřebuje další Apollo, ale tentokrát globální.