Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Hrdinou týdne je bezesporu muž, kterého už prostě nebavilo čekat, až se pražský magistrát dohodne s památkáři, jak odstranit to hnusné graffiti z Karlova mostu. Tak se sebral a umyl ho sám.



Pozoruhodná je samozřejmě ta úděsná nepružnost úředníků a expertů. Ale zajímavé je i to, jak té historky dokázal marketingově využít pirátský primátor Prahy. Velmi správně mimochodem.



Ukazuje se tu ale také něco dalšího. To, jak Prahu a život v ní proměňují turisté. Některá evropská velkoměsta začínají bující turismus vidět jako problém a tamní obyvatelé a politici už navrhují jeho omezování. Hledá se nějaká míra, rovnováha mezi příjmy z cestovního ruchu a zachováním hlavního města jako místa pro “normální” život.



- Lesy v Česku umírají. Máme tu největší kalamitu v historii. Chtělo by to například, abychom měli ve vedení státu politiky, kteří se nebudou babrat v nesmyslných hádkách o jméno ministra kultury a budou schopni starat se i o krajinu.



- Tohle je krok směrem do budoucnosti. Určitě zajímavý. Je i správný?



- Martin Jaroš je chytrý a sympatický marketér s politickými ambicemi a velkou chutí o věcech přemýšlet a psát. Je tak zajímavý, že si chtěl jeho služby vyžádat i nejbohatší Čech. Ale nedopadlo to dobře.



- Když už jsme u toho nejbohatšího Čecha, tento týden se stala pozoruhodná věc. Petr Kellner, tenhle tajuplný muž, nám vyjevil svůj pohled na svět. A takhle mu ho rozbili zleva. (Tím, co přišlo zprava, se nemá moc smysl zabývat. Jen nepříliš originální obdiv.)



- Jestli můžete, udělejte si chvíli jen sami pro sebe.



- Kverulant.org zjistil, že úřady zaplatily v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a na pokutách 944 milionů korun. Od svých zaměstnanců přitom zpět vymohly jen 10,5 milionů korun. To je pouhých 1,12 %. Zdá se to docela málo. A je to ještě o něco horší.



- Umělá inteligence může sama vynalézat. Jak dlouho to bude trvat, než nás přestane potřebovat?



A na závěr pohled do Ruska. Jak zpívají Buty, “do Ruska, to bych si ze všeho nejvíc nepřál”.



Dobré čtení, dobrý poslech a dobrý víkend.

jk

