Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě,, editora Hospodářských novin.- Místy možná trochu moc dramatický popis situace, ale jinak velmi dobrýk zamyšlení. Ono se totiž začíná zdát, že jsme ztratili kontrolu nad zemědělským průmyslem. Že si do polí a tím i do vlastního jídla sypeme až příliš mnoho jedů a nechává nás to překvapivě docela chladnými.- Docela zajímavýdo KLDR. A také zajímavá mladá dáma. “Podívat se do „říše zla“ KLDR jinak než v rámci propagandou ovládané turistiky je skoro nemožné. Nině Špitálníkové se to podařilo dokonce dvakrát, jednou byla zatčena. Dnes cestuje za severokorejskými uprchlíky po celém světě – i se svým dvouapůlletým synem.”- Jak to vypadá, když se na jednom místě sejdou Jaroslav Foldyna, Michal Semín, Martin Konvička a Ladislav Jakl?. Je to hrůza.- Stejně jako. Kvůli dluhu za dvacet tisíc prodá exekutor nemovitost za deset milionů. Protože z té vyšší částky má vyšší provizi. Je to zločin a je zločin politiků, že konečně nepřenastaví pravidla tak, aby něco takového už nebylo možné.- “Mladý důstojník má za úkol vybudovat jednu z novinek, které česká armáda potřebuje, aby se vyrovnala se situací po ruské agresi vůči Ukrajině. Pod jeho vedením vzniká výsadkový pluk. Svoji profesi miluje, nebrání mu to ale v širším rozhledu a pohledu na českou společnost či mezinárodní.”- Chcete být úspěšní? Pak si možná promyslete, jestli by nebylo lepší se- Koupili jste si někdy něco v Zootu? Příběh téhle firmy je pozoruhodný. Unikátní koncept, silný marketing, velká vstřícnost k zákazníkům, místy až moc odvážná... A neuspěli. Krachují.se můžete dočíst proč a také, jak se majitelé snaží z té pasti dostat ven.- Pozor! Něco se děje.chválí Babiše. I když...- Moc to není vidět, ale Praha se pod vládou Pirátů začíná měnit. Je dobré to sledovat už takhle v začátcích. Zatím jde o změnu spíš mentální, ale u téhle strany platí, že s ničím příliš neotálí. Abychom nebyli brzy- A na závěr doporučujudobrodružství. Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou se vydává sama napříč Japonskem. Docela jí závidím.Dobré čtení a dobrý víkend.jk