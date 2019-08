Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Nešlo si toho nevšimnout, Miloš Zeman zprohýbal ústavu a spolu se svým podřízeným premiérem ponížili vládní ČSSD jak to jen šlo, když ji přiměli navrhnout nového kandidáta na post ministra kultury. Víme o tom téměř všechno. Že tu Zeman bez účasti odborníků i veřejnosti vytváří poloprezidentský systém a že to Babiš nejspíš není se všemi těmi riziky schopen pochopit. Co je ale tak trochu záhada, že si celou tu podivnou hru nechali sociální demokraté líbit. Tady lze najít některá vysvětlení.

- A tady k tématu ještě velmi pěkně sepsaný profil nového ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

- Ve středu jsme si připomínali smutné výročí začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tedy ne všichni. Prezident, premiér a všichni ministři to neuznali za potřebné. To je taky smutné. Tady, pro ty z nás, pro které to důležité je, několik pozoruhodných historických záběrů.

- Víte, jakého tvora je na zemi nejvíc?