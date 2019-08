Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Tohle je velmi zajímavý průzkum. Kdysi si živnostníci volili Babiše s velkou nadějí, že bude jako úspěšný byznysmen rozumět jejich problémům, které nejsou malé. Podnikatelé mají v Česku administrativu na úrovni rozvojového světa, ani pravicové ani levicové vlády jim život za ty dlouhé roky moc neusnadňovali. A pak přišel Babiš a vykašlal se na ně taky. Ba co hůř, naložil jim další zátěž. Kontrolní hlášení nebo EET a zvýšené daňové kontroly. A už je to vidět na voličských náladách. Za pět let klesla podpora Babiše ze strany živnostníků na polovinu. Přesunuli se podle očekávání zpátky k ODS a překvapivě také k Pirátům.

- Asi jste zaznamenali aféru letecké společnosti Travel Service, jejíž letadlo doletělo z Řecka do Prahy na jeden motor. Pro někoho, kdo se jako já bojí létat, protože si je vždy jistý, že to spadne, je věc jasná - piloti měli ihned nouzově přistát. Ale kdekdo si pochopitelně myslí opak. Tady najdete velmi zajímavý pohled od mého bývalého kolegy, bývalého programátora, později datového novináře a nyní pilota Marcela Šulka. Unikátní pohled do jeho reálné práce. A je to skvěle napsané.

- Proběhla Země živitelka, akce, kam zamířilo vedle současného a minulého prezidenta i několik stovek lidí, kteří také mají podíl na tom, že se česká krajina dost možná blíží kolapsu. Každý z nich by si měl povinně přečíst tenhle rozhovor.

- A ještě něco na podobné téma. Je sice nelogické (a neekologické a neekonomické), že denně necháváme protékat obrovské množství pitné vody toaletami, ale v tom hlavní potíž není. Protože té vody vlastně nespotřebováváme překvapivě zase tak moc. V době sametové revoluce to bylo 300 až 400 litrů na hlavu, dnes asi 90 litrů. Problém je v zemědělství, říká technolog pitných a odpadních vod Tomáš Brabenec.

- Stáhli jste si dnes, ehm... tak trochu nelegálně, nějaký ten seriál nebo film? Buďte v klidu. Trocha toho pirátství prý vůbec neškodí. Naopak.

- Brazílie je v plamenech. Vykřičník. Je dobře, že se toho děsíme. Ale ještě lepší by bylo doplnit to drama o souvislosti a trochu racionality. Obojí lze najít tady.

- Je škoda, že se dnes spisovatelé neřadí k elitám. Že už nepatří, jak se dnes říká, mezi influencery. Asi je to tím, že je jich příliš mnoho, protože psát a vydávat knihy je dnes o poznání snazší a prosadit je mezi televizí a internetem o poznání těžší, než tomu bylo třeba před sto lety. Je to škoda, protože je mezi nimi mnoho velmi inspirativních lidí. Třeba Petra Hůlová. Tenhle její rozhovor vřele doporučuju. Je to dospělé a chytré povídání o důležitých věcech.

- Tomuhle formátu se říká přetahovačka a z téhle konkrétní docela mrazí. Z ničeho nic se objevila na internetech, napadlo mě, že by se vám mohla zdát zajímavá.

- Pamatujete, jak se vtipkovalo, že Rusové přijdou s vlastní verzí seriálu Černobyl? Tak asi přišli.

- Je takové sucho, že uschla i chytrá lavička.

- A na závěr něco pro silnější povahy. Tohle je velmi otevřený osobní blog jednoho mladého muže, kterého potkala velmi ošklivá dopravní nehoda na motocyklu. Velmi intenzivní pohled někam, kde se opravdu nechcete ocitnout.

Dobré čtení a dobrý víkend.

jk

