Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Na státním fondu životního prostředí pracoval úředník, který odmítal proplatit dotaci Agrofertu. No a už tam nepracuje. Jeho výpověd může být důkazem, že spojení Andreje Babiše jako premiéra a Andreje Babiše jako obmyšleného pána obří firmy Agrofert odporuje dobrým mravům a možná i zákonu. Může nám to být všem “jasné”, ale podstatné jsou právě takovéhle střípky.



- Hledá se cesta k uhelnému exitu.



- Tenhle komentář doporučoval k přečtení na facebooku i Miroslav Kalousek. I když... to by vás vlastně mohlo spíš odradit... Tak jinak, je to opravdu vynikající popis toho, jak bizarní hru hrají současní vládní politici s důchody našich dětí a vnuků.



- Mám tyhle rozhovory Daniely Drtinové rád. Myslím rozhovory, v nichž padají otázky typu: Může mít hmota vědomí?



- Výročí se blíží.



- Běháte, ale moc vám to nejde? Jste pomalí? Hm, možná za to můžou vaši mikrobi.



- Facebook chce skrýt počty “lajků”. Prý si moc závidíme.



- Minulý týden zemřel muž, který měl mnohem raději auta než lidi.



- Víkendové zemské volby v Německu potvrdily vzestup AfD - strany, které se demokraté docela bojí, protože jde o možná až příliš velké národovce a možná až příliš velké konzervativce. Kdekdo popsal výsledek AfD, ale velmi zajímavý mi přijde zvlášť tenhle pohled.



- Tenhle rozhovor je už trochu starší (pár dní), unikl mi, přiznávám. Ale myslím, že stojí za to si ho přečíst. Jde o 79. nejbohatšího Čecha, který je kupodivu zajímavý nejen tím, že je 79. nejbohatším Čechem.



- České nebe dostalo novou posilu.



Dobré čtení a dobrý víkend.

jk

