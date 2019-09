Premiér Andrej Babiš si možná ze školy pamatuje něco z básní Svatopluka Čecha - "malý ten, kdo zná jen malý cíl" - a tak dal sám sobě velký úkol. Chtěl, aby Česko získalo v Evropské komisi nějaké ekonomicky orientované portfolio. A nejen to, mířil velmi vysoko – mezinárodní obchod nebo digitalizace, o kterých premiér mluvil, by byly velmi významné posty. Česká eurokomisařka Věra Jourová ale nakonec bude místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Závěr – Babiš ani zdaleka nedosáhl toho, co chtěl. Prohrál, protože udělal chybu. Dal si jen málo reálné cíle.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru