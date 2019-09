Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Český rozhlas se zeptal 55 osobností z oblasti práva na to, co si myslí o kauze Čapí hnízdo. A odpovědi mnohých jsou zajímavé.

- Možná na tu demokracii nejsme stavění. Někteří určitě ne. (Originál tady.)

- Zeman řekl cosi o Kosovu, ale jediné, co k tomu potřebujete vědět, je tohle.

- Možná patříte, stejně jako já, k těm, kteří se upřímně bojí jít do kina na Nabarvené ptáče. Tak si alespoň přečtěte 66 otázek Luďka Staňka a 66 odpovědí Václava Marhoula, který ten pozoruhodný film natočil.

- Tohle je text plný zajímavých otázek. Třeba, co jsou vlastně zač Rusové, kteří žijí v Česku?

- A kdybyste se chtěli dozvědět, co jsme zač my lidé, tak jsme prý “hybridi”. Ano, nezní to hezky.

- Věra Jourová se znovu stala členkou Evropské komise. Jenže přes silácké řeči Andreje Babiše (on jiné ani nemá) nezískala vybájené silné ekonomické portfolio. Spíš takové problematické. Můj ctěný kolega Ondřej Houska zde vše vysvětluje.

- Máte instagram? A můžete mu věřit?

- Tohle je, myslím, užitečné si přečíst. I když s podstatnou částí obsahu mám velké potíže, řekl bych, že je dobré přemýšlet o bohatnutí superbohatých, o oligarších v politice a o tom, jakou asi mohou tyto trendy v budoucnu spustit reakci.

- Na péči o postižené se hledají miliony těžce, na odměny pro své lidi se najdou snadno. A nejde tu jen o laciné srovnání, tohle se Babišovi zkrátka vyčítat má. Protože je to on, kdo vyhrává volby křikem, že tu jeho předchůdci rozhazovali peníze komínem. Sám se nechová jinak. Stejně jako oni nebyl dodnes schopen provést důkladnou inventuru státní správy, abychom mohli změřit, kolik je vlastně kde potřeba úředníků a kolik na ně ve skutečnosti potřebujeme peněz.

- Turisté začínají být velké téma. Jsou města, která se jejich neustále se zvětšujícímu přílivu už začala bránit. Praha zatím nedělá nic. Ale přestává to tady být legrace.

- A na závěr jedna hračka. Tahle mapa vám ukáže, jak se vaše adresa změnila za posledních 750 milionů let.

Dobré čtení a dobrý víkend.

jk

