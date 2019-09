Zas je tu podzim, čeká nás chmurná doba, kdy všichni zvážní, zadumají se a pocítí potřebu říct něco závažného o demokracii, společnosti, hodnotách a Václavu Havlovi. Ano, výročí 17. listopadu bude letos obzvlášť silné, mnohem silnější, než loňských sto let republiky. Vědci dokonce očekávají, že v následujících šedesáti dnech může stoupnout počet zásadních článků v médiích až na 7,4 za den, a proto navrhují svolat mediální krizový štáb a uvést do pohotovosti protipatetický pluk.

Ne, promiňte, ten pluk jsem si vymyslel. Ale lze očekávat, že nás čeká spousta článků s třicítkou v titulku, které se budou ohlížet za uplynulými lety a budou z nejrůznějších stran hodnotit a sumarizovat vývoj. Ve všech redakcích jistě už teď probíhají diskuse nad tím, jak toto výročí pojmout. (Než se začnete smát, tak jen připomenu, že marketingová oddělení firem právě teď očekávají Vánoce a přemýšlí nad Valentýnem a Velikonocemi 2020...)

Navrhoval jsem, že bychom mohli vytáhnout staré články z technických periodik konce 80. let, kde vycházely články jako "Rozvoj mikroelektroniky v zemích RVHP do roku 2000" a "Prostředky výpočetní techniky pro devátou pětiletku" a porovnat je s realitou. Na jedné straně ty mírné předpovědi, které jen protáhly graf a věštily, že na konci devadesátých let bude TESLA Rožnov dodávat i integrované obvody VLSI a že disketových mechanik z Bulharské lidové republiky již bude dostatek. Na druhé straně fantazie o tom, že nás čekají superrychlé počítače, poháněné laserem a založené na Josephsonově jevu, osobní roboti, počítače, co rozumí lidské řeči, umělá inteligence, práce ve virtuální realitě a čipy přímo v mozku…

A přitom to dopadlo úplně jinak.