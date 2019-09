Informací je příliš mnoho, kdo ale má čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Tento týden došlo ke střetu civilizací a jak to v takových případech bývá, neobešlo se to bez hromů a blesků. Premiér Andrej Babiš se sešel s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a zkusili se pobavit o Babišově nápadu sestěhovat vládní úředníky na jedno místo a vytvořit tak kdesi v Letňanech celou vládní čtvrť. A u Hřiba s tím nepochodil. Dokonce tak moc, že už o další schůzku s ním ani nestojí, neboť z něj prý má trauma. Každý, kdo dokáže takhle otřást suverénním Babišem zasluhuje pozornost. Jistou pozornost ale zasluhuje i celý ten plán s vládní čtvrtí. Tady se na to podíval... ano, Kozel v Porcelánu.

- Pozoruhodný text o tom, jak málo kriticky přemýšlíme. Většina z nás. Ve škole nás to moc nenaučili. V téhle tedy určitě ne.

- Jestli vás rozzlobilo zastavení stíhání Andreje Babiše kvůli dotacím pro Čapí hnízdo, tak tady pro vás Hlídací Pes napsal něco pěkného na uklidněnou. Třeba to trochu pomůže.

- A mimochodem, máte rádi černou barvu? Pan Šaroch ji miluje.

- Trvá to obvykle 961 den než se v Česku domůžete spravedlnosti, když jste ve sporu se státem.

- Tohle je možná nejsilnější text celého minulého týdne. Co se stane, když se jedna žena z malé vesnice na Domažlicku, kde dostalo ANO ve volbách 40 procent hlasů, rozhodne jít proti Andrej Babišovi a vyhraje?

- Nabarvené ptáče je příběh smyšlený, tohle se ale stalo.

- Takhle to vypadá, když si stát pozve “hackery”, aby přišli “hacknout” stát.

- Až vás bude někdo někdy přesvědčovat, že Andrej Babiš přinesl do politiky v Česku nový styl, tak si vzpomeňte na tohle.

- Pokud máte rádi reportážní fotku, vězte, že se kolem ní v Česku něco děje. A nezdá se to být malé.

- A nakonec jedna aktualita. Miloš Zeman znovu popřel sám sebe a prohlásil, že by Andreji Babišovi udělil abolici, pokud by ho státní zástupci chtěli za Čapí hnízdo poslat k soudu. K tomu je třeba dodat snad jen toto.

Dobré čtení a dobrý víkend.

jk

Související