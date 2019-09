Vypadalo to jako velké překvapení, když předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová spustila proceduru sesazení prezidenta, protože právě ona spolu s jinými demokratickými kongresmany ještě letos v březnu tvrdila, že Donald Trump za to nestojí. Nebyla tak zcela upřímná, protože kdo by nechtěl vystěhovat z Bílého domu hlavu státu z konkurenčního politického tábora. Jedna změna oproti jaru tu je. Příští rok na podzim se konají prezidentské volby a podezření, že Trump v telefonátu s ukrajinským prezidentem Zelenským hledal pomoc proti svému nejpravděpodobnějšímu vyzyvateli Josephu Bidenovi, se rovná odjištěné politické bombě.

