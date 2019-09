Poslanci odmítli podpořit senátní žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Překvapivé to není. Nikdo nemohl čekat, že by poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD, stran, které s Milošem Zemanem sdílejí hodnoty a voliče, pro žalobu zvedli ruce. Zdálo by se tak, že se nic nestalo a vše jede ve starých kolejích. Jenže ve skutečnosti jsou důsledky neúspěchu senátorů značné. A to hned ve dvou ohledech: Bezprostředně politickém a systémovém.

