Představte si, že byste každý den po celých 29 let vykouřili krabičku cigaret. Asi moc nepřekvapí, že se tím solidně zvýší šance, že vás postihne rozedma plic (kouření je považováno za její hlavní příčinu). A teď si představte, že s tou samou pravděpodobností touhle vážnou plicní chorobou onemocníte, i když jste v životě neměli cigaretu v puse. Jak je to možné? Stačí k tomu dlouhodobě žít ve městě se znečištěným ovzduším. Takový je alespoň závěr studie publikované v magazínu The Journal of the American Medical Association.

