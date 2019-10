Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Šéfredaktor českého Forbesu se rozčílil. A já ho docela dobře chápu.

- A z Forbesu ještě jednou. Jestli nevíte, co s penězi, tak tady Jiří Hlavenka vypráví, jak se ze 600 tisíc korun udělá 1,5 miliardy.

- Tady se píše, že Češi jsou větší čuňata než Číňani.

- Nevím, jak to přesně vyjádřit, ale z téhle zprávy mě prostě jímá hrůza.

- „Strašné ticho tam bylo, to ani nejde popsat slovy, jaké ticho jsem slyšela…“

- Zemřel Karel Gott. Každý na něj máme názor a vzhledem k tomu, že jde o úmrtí, není třeba teď zvýrazňovat cokoli kontroverzního. Víme ale, o čem vlastně zpíval?

- Češi prý nejsou rovnostáři. Tak to bych úplně nesouhlasil, ale jinak je tohle velmi zajímavý rozhovor s člověkem, který nás má opravdu dobře přečtené. (odemčený paywall)

- Český miliardář narazil tvrdě na odpor francouzských novinářů, jejichž média si chce koupit. Tady najdete pohled jednoho francouzského reportéra na “pana Neznámého z Východu”.

- Jedna věc je, co vyvádí Andrej Babiš doma v Česku a druhá, co dělá ve světě. A tohle je docela zajímavá ukázka jeho poněkud “trumpovského”, tedy jemně řečeno neohrabaného stylu zahraniční politiky. (Někdo by asi volil ostřejší slova). Ukazuje se, že je docela důležité mít na postu premiéra země "politika", a ne byť charismatického sedláka. (Tady by možná někdo zvolil mírnější výraz, ale snad mi rozumíte). (odemčený paywall)

- “Matka příroda je chladná a krutá mrcha.” Mírně starší, ale pozoruhodný text od jednoho z nejzajímavějších intelektuálů současnosti.

Dobré čtení a dobrý víkend.

jk