Plán na vybudování areálu pro státní úřady v pražských Letňanech vzbudil velký zájem a rozruch. A samozřejmě i kritiku. Bohužel, některé kritické hlasy vycházejí ze špatných údajů nebo prosté neinformovanosti. Jedním takovým byl i komentář v Hospodářských novinách s titulkem Nouze argumentů pro vládní čtvrť. Cílem projektu je snížení výdajů na nájemné v řádu stamilionů korun, které v současnosti platí stát soukromým firmám v Praze, omezení výdajů na provoz a údržbu zastaralých a energeticky náročných budov, snížení zbytečných investic plánovaných do uvolněných budov určených k prodeji i menší roztříštěnost rozmístění státních institucí.

Shrňme si, kde jsou nepřesnosti uvedené v komentáři. Není pravda, že je nemožné zjistit výdaje za administrativní budovy, a tedy i srovnat, zda by jejich přesun do plánovaného areálu byl pro stát výhodný. Stát o tom má přehled už řadu let díky CRAB - Centrálnímu registru administrativních budov. Za správnost a úplnost údajů odpovídají ze zákona jednotlivé státní instituce. Tiskové zprávy, které se tohoto registru týkají, pak na svých stránkách zveřejňuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).