Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Největší událostí týdne je turecký útok na Kurdy v Sýrii. Základní popis situace najdete všude. Velmi poučný výklad k tomu poskytl můj ctěný kolega Martin Novák a doporučuji také navštívit facebookový profil mé ctěné bývalé kolegyně Markéty Kutilové, která oblast osobně několikrát navštívila a rozumí jí jako málokdo v Česku.



- Tohle je velmi dobrý vtip, kterému se ale nelze smát.



- Poslankyně ANO už několik měsíců žije v jednom ústeckém ghettu a teď vypráví o tom, co na místě zjistila. Přiznávám, že když jsem tu zprávu kdysi zaznamenal, měl jsem silné podezření, že půjde spíš o její PR než o snahu vyřešit problém. Po tomto rozhovoru jsem názor změnil.



- Pozoruhodná zpráva o propojování byznysu a akademického prostředí: HomeCredit, firma na rychlé a ne zrovna levné půjčky ze skupiny PPF, se stala sponzorem Univerzity Karlovy. Ta se zavázala být na firmu hodná a náležitě ji propagovat za půl milionu ročně. A to byl podle mnohých ten problém. Částka nepůsobila zrovna důstojně. Vždyť PPF Banka ze stejné skupiny dala například loni Institutu Václava Klause celých deset milionů. Proč se tak věhlasná instituce, jakou je Univerzita Karlova, propůjčuje za tak málo?



Zajímavá debata se o tom rozvinula například zde. Celé spojenectví nakonec vydrželo jen pár dní. I Kellnerova firma pod tíhou debaty nejspíš usoudila, že se tenhle její projekt moc nevyvedl.



- A u pana Kellnera ještě zůstaneme. V článku, v jehož titulku je jeho firma zmiňována jako “Král lichvářů”, se píše, že se mu zase tak moc nedaří ani v jeho oblíbené v Číně.



- A také platí, že ne každý se před Čínou kloní, aby se jí klaněl.



- Tento týden byl na čínské komunisty vůbec docela bohatý. Své o tom ví Praha nebo třeba basketbalisté z Houston Rockets.



- A tady máme další zprávu, která nám napovídá, že se nám svět změnil. Dřív možná leckomu stačilo vystudovat v mládí jednu školu a pak mohl do penze nerušeně pracovat ve svém oboru. S tím je prý konec. Pro velmi mnoho lidí.



- Víte, kdo tehdy “propašoval” do Rudého práva ten slavný inzerát s blahopřáním Václavu Havlovi? Tenhle pán.



- A něco na závěr. Chcete se podívat do trochu jiného světa? Do světa, kde i politici mohou vypadat jako sympatičtí lidé? Tak račte prosím.



Dobré čtení a dobrý víkend.

jk

